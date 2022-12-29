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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin Valisi Doruk "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Artvin Valisi Doruk "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Doruk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, en çok beğendiği kareleri oyladı.

Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" ve Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" başlıklı fotoğraflarını seçen Vali Doruk, çevre-yaşamda da Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" başlıklı fotoğraf karesine oy verdi.

Vali Doruk, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların hepsinin ayrı bir hikayesi ve anlamı olduğu için oylamada zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının bir asrı aşan tarihi ile Türk basınının amiral gemisi olduğunu kaydeden Doruk, "Ben, her geçen yıl kendisini geliştirerek, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden, ülkemizin ve milletimizin sesini dünyaya duyuran, dünyanın dört bir köşesindeki çalışanlarıyla da dünyadaki olayları yakından takip eden ve dünya kamuoyuna tarafsız şekilde aktaran AA'nın yönetimini ve çalışanlarını kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Fotoğraflar arasında TOGG'un ayrı bir anlam ve öneme sahip olduğunu ifade eden Doruk, "Yerli otomobil bu ülkenin en büyük hayallerinden biriydi ve bu yıl TOGG üretim bandından indirildi ve seri üretime geçildi. Bu nedenle bu fotoğraf ayrı bir öneme sahip." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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