Artvin'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde ahşap evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Demirciler köyü Elmalı Mahallesi'nde, Şaban ve Veysel Zeytin kardeşlere ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aile bireylerinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 3 saati aşan müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.