Artvin'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde ahşap evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



İlçeye bağlı Demirciler köyü Elmalı Mahallesi'nde, Şaban ve Veysel Zeytin kardeşlere ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aile bireylerinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 saati aşan müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.