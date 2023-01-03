Artvin'de hedef her öğrenciye 20 kitap

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ARTVİN (AA) - Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Okuyan Artvin" projesi kapsamında kentteki okullarda kitap sayısı 280 bine çıkartıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, projeye ve kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla Atatürk Ortaokulu kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe katılarak öğrencilerle kitap okudu.

Etkinlik sonrası öğrencilerle sohbet eden Acar, Artvin'de kütüphanesiz, kitapsız okul bırakmadıklarını söyledi.

Kentteki tüm okulların donanımlı kütüphaneye sahip olduğunu belirten Acar, "Geçen yıl ilimiz genelinde okullarımızda 158 bin kitabımız vardı. Bu kitap sayımız ülke genelinde öğrenci başına düşen kitap adedi açısından yüksek olmasına rağmen bunu yeterli görmedik. Şu anda ilimizde toplam kitap sayımızı 280 bine çıkardık. Hedefimiz 400 bin kitap. Ortalama bir öğrencimiz için 20 kitap hedefliyoruz. Şu anda öğrenci başına düşen kitap sayımız 13." dedi.

Acar, Okuyan Artvin Projesi kapsamında okullarda okuma etkinlikleri düzenlendiğini, sık sık öğrencilerle kitap okuduğunu ifade ederek, "Haftada iki kitap okuyan, yılda 150-200 kitap okuyan çocuklarımız var. Hedefimiz her öğrencimiz için bu seviyelerde kitap okuma alışkanlığını kazandırmak." diye konuştu.

Okullardaki kütüphanelerin, öğrencilerin kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği, bilgisayar ve internete erişim sağlayıp ödev yapabileceği nezih ortamlar olduğunu kaydeden Acar, şunları söyledi:



"Bu alanlar çocuklarımızın gelişimini destekleyici en güzel alanlar. Artvin'de okullarımızın en cazip yaşam alanları kütüphaneler. Artvin bir eğitim kenti. Fiziksel altyapısı, insan kaynakları altyapısı çok güçlü şehir. Kütüphane ve kitap anlamında da çok güçlü olmak istiyoruz. Artvin'de şu an 280 bin olan kitap sayısını bu eğitim yılı sonunda 400 bine ulaştırarak her öğrencimiz için 20 kitap hedefine ulaşacağız."







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