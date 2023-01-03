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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 58,6 metre oldu

AA

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 58,6 metre oldu

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesinin 58,6 metreye ulaştığını söyledi.

Vali Doruk, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen "Yusufeli Barajı ve Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınma süreci" konulu toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Toplantıda, Yusufeli Barajı'nın su tutmasından sonraki süreci değerlendirdiklerini belirten Doruk, baraj nedeniyle su altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin devam ettiğini aktardı.

Doruk, 16 Eylül'de başlayan ve halen devam eden taşınma sürecini değerlendirdiklerini ifade ederek, "Yusufelililer neredeyse yüzde 100 oranında yeni ilçe merkezindeki konutlarına taşındı diyebiliriz. Vatandaşlarımız yüzde 97 oranında taşındı. İş yerleri ile ilgili çalışmalara yoğunluk verdik. İş yeri noktasında da ciddi manada taşınan esnafımız var. Bunlara ilişkin yapılması gereken hususları değerlendirdik." dedi.

Taşınan vatandaşların halihazırdaki ihtiyaçlarının giderilmesi için de gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığını kaydeden Doruk, yeni ticarethaneler, hayvancılıkla uğraşanlara ahır yapımı, diğer sosyal konulara ilişkin yapılması gereken işleri istişare ettiklerini belirtti.

- "Havzadaki su miktarı da 40 milyon metreküpü geçti"

Vali Doruk, milli sermaye kullanılarak Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle Çoruh Nehri'nin dar vadisinde inşa edilen ve 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınan Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini dile getirdi.

Barajda bugün itibarıyla su yüksekliğinin 60 metreye dayandığına işaret eden Doruk, "Su seviyemiz 58,6 metreye ulaştı. Havzadaki su miktarı da 40 milyon metreküpü geçti. Yeniköy ve Irmakyanı köyleri sular altında kaldı. Buralardaki vatandaşlarımız yeni yerlerine taşındı. Yakın zamanda da su ilçe merkezine ulaşmış olacak. Ocak ayı sonu itibarıyla ilçe merkezine ulaşacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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