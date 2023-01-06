Artvin'de boş binada çıkan yangın söndürüldü

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde, akaryakıt istasyonunun yanındaki boş binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, eski ilçe merkezinde bulunan ve Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinde boşaltılan binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın hemen yanında akaryakıt istasyonu bulunması dolayısıyla korku yaşayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.



Yangın, kısa sürede olay yerine gelen Yusufeli Belediyesi İtfaiyesi ile Yusufeli Orman İşletmesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.





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