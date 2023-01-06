Artvin'de "Hacivat, Karagöz ile Dört İşlem Öğreniyorum" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

ARTVİN (AA) - Artvin'de öğrencilere matematiği sevindirmek amacıyla, "Hacivat, Karagöz ile Dört İşlem Öğreniyorum" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Halk Eğitimi Merkezi ile Gençlik Merkezi bünyesindeki tiyatro topluluğu oyun hazırladı.
Vakıfbank İlkokulu Konferans Salonu'nda sahnelen oyunda, dört işlem ve diğer temel matematik konuları eğlenceli şekilde öğrencilere aktarıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri Gülçiçek Aydemir ve Gökhan Dokur'un senaryolaştırdığı oyunu öğrencilerle izledi.
Acar, her çocuğun sahip olduğu yetenekleri oyunlarla ve eğlenceli etkinliklerle ortaya çıkarıp geliştirmek istediklerini ifade etti.