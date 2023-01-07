Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Kolçak:

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ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Lütfü Kolçak, "İkinci yarıda Artvin Hopasporumuzun armasını gururla taşıyacak, formamızı terinin son damlasına kadar ıslatacak 5 yeni oyuncuyu kadromuza kattık." dedi.

Kolçak, AA muhabirine, ligde hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu belirterek, bunun için de gerekli transferleri yaparak, 2. lig yolunda sonuna kadar yarışın içinde olacaklarına inandığını söyledi.

Teknik direktörün talepleri doğrultusunda en uygun harcamalarla, en iyi takımı kurmak için yoğun bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Kolçak, "Kulübümüzün bütçesini düşünerek transfer yapmak için çalışmalarımızın sonuna geldik. Taraftarımızın beklentilerinin farkındayız." diye konuştu.

Kolçak, yönetim olarak transfer konusunda gayretle çalıştıklarının da altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci yarıda Artvin Hopasporumuzun armasını gururla taşıyacak, formamızı terinin son damlasına kadar ıslatacak 5 yeni oyuncuyu kadromuza kattık. Yeni oyuncularımız Antalya kampına katıldı. Takımımız ligin ikinci yarısına günde yaptığı çift antrenmanla hazırlanıyor. Dün, kampta Düzcespor ile hazırlık maçı yaptık, 2-2 berabere kaldık. Takımın genel durumundan ve oynanan futboldan memnunum. 2 Ocak'ta başlayan kampımız 13 Ocak'ta sona erecek. Kampın ardından Aydın Efelerspor'la bir hazırlık maçı daha yaparak ilimize döneceğiz. Hazırlıklarımıza evimizde ara vermeden devam edeceğiz."



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