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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Doruk "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

AA

Vali Doruk "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

​​​​​​​ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doruk, mesajında, günümüzde baş döndürücü hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin birçok alanda olduğu gibi iletişim alanında da önemli mesafeler kat ettiğini belirtti.

Medyanın yeni boyutlar kazanmasına ve etki alanının daha da artmasına vesile olan bu durumun, aynı zamanda kamuoyunun haber alma ihtiyacını karşılama sürecinde dünyadaki tüm sınırların ortadan kalkmasını da sağladığını kaydeden Doruk, şöyle devam etti:

"Türk basınının, teknolojik ilerlemelerin sektöre getirdiği bu hızlı değişimleri yakından takip ederek çağa ayak uydurması hem kendisi hem de ülkemizin geleceği adına önemlidir. Şüphesiz ki böylesine sınırların ortadan kalktığı ve yönlendirmeye açık bir alanda, insanların haber alma ihtiyacını karşılamadaki başvurduğu kaynakların oluşmasında büyük pay sahibi unsurlardan birisi de gazetecilik mesleğidir."

Doruk, gazetecinin, kamuoyuyla paylaştığı haberleri eksiksizlik, tarafsızlık, doğruluk, kamu yararını gözetme, kişilik haklarına ve demokratik değerlere saygı gibi mesleki ilkeler çerçevesinde oluşturması, insanların haber alma ihtiyaçlarını manipülasyondan uzak biçimde gidermesinin yanı sıra daha bilinçli ve gelişmiş bir toplum yapısı oluşmasına da katkı sunan önemli bir olgu olduğunu vurgulayarak, "Bu düşüncelerle toplum için böylesine önemli bir görevi mesleki ilkelerin verdiği sorumluluk bilinciyle fedakarca icra eden gazetecilerimizle birlikte ilimizde faaliyet gösteren yerel basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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