Artvin'in barajları müzede tanıtılacak

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ARTVİN (AA) - Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen 5 barajın tanıtıldığı Artvin Barajlar Müzesi kuruldu.

Vali Yılmaz Doruk, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görevli basın mensuplarıyla Deriner Barajı yanında kurulan müzede bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Doruk, Artvin'in barajlar şehri olarak anıldığını belirterek, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanmış 5 baraj olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin en büyük barajlarının Artvin'de olduğunu belirten Doruk, şu değerlendirmede bulundu:

"Deriner Barajı'mız 249 metre ile birinci sıradaydı. Yusufeli Barajı'mız yapılınca 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek barajı olarak kayıtlara girdi. Artvin her yönüyle barajlar şehri. Biz de bundan yola çıkarak burada barajlar müzesi kurduk. Artvin'deki barajların yapılması, teknolojisi, üretim şekli ve tarihçesini anlatan, ilimizde bulunan barajların maketlerinin de yer aldığı, teknik özelliklerinin anlatıldığı bir müze oluşturduk. Ülkemizde ilk diyebiliriz. Başka bir yerde yapılmış barajlar müzesi yok. Barajlar şehrine de bir müze yakışırdı."

Doruk, baraj müzesinin gelecek günlerde hizmete açılacağını ifade ederek, "Buradaki teknolojinin tanıtılması için üniversitelerden teknik geziler düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızın da ziyaretine açık olacak. Vatandaşımız gelip ilimizdeki barajların maketlerini görüp bilgi alabilecek. Güzel bir ortam oluştu. Bir eksiklikti, gidermiş olduk. Gelip görenler adeta büyüleniyor." dedi.

Barajların her birinin mühendislik harikası eserler olduğunu dile getiren Doruk, "En son inşa ettiğimiz Yusufeli Barajı'mız yüzyıla damgasını vuracak bir eser. Türkiye'de ikinci benzerini yapma şansımız da yok çünkü böyle bir coğrafya yok. Dolayısıyla Yusufeli tek olacaktır. Barajlar müzemizi ilimizin turizmine kazandıracağız. Turistlerin ilgi duyacağı bir müze olacak." diye konuştu.

Artvin Valiliği ve DSİ 26. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Deriner Barajı gövdesinde 918 metrekarelik alanda inşa edilen müzede, Çoruh Nehri vadisinde inşa edilen Muratlı, Borçka, Deriner, Artvin ve Yusufeli barajlarının maketleri, yapım süreçlerine dair fotoğraf ve videolar ile enerji üretim aşamaları farklı materyallerle sergileniyor.





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