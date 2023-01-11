Vali Doruk'tan Artvin Sınırlı Sorumlu 1 Nolu Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifine ziyaret

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ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Sınırlı Sorumlu 1 Nolu Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifini ziyaret etti.

Doruk, ziyarette, şoför esnafının yaşadığı sorunların farkında olduklarını, çözümü için yasal sınırlar dahilinde yapılması gerekenlerin yapılacağını söyledi.



Kentte kara yolu ağının iyileştirilmesi noktasında yapılan yatırımlara değinen Doruk, "Borçka-Artvin kara yolunun ilk 8 kilometrelik bölümünde virajlardan kurtulmak için yol iyileştirme ve genişletme çalışması ile daha konforlu hale getirmek istiyoruz." dedi.

Kooperatif başkanı Mehmet Öngüner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 1972 yılında kurulan kooperatifin 232 üyesi bulunduğunu ifade etti.

Üyelerinin 190'ının aktif olarak çalıştığını belirten Öngüner, 192 tır ve 8 kamyon olmak üzere toplam 200 araçla il ve yurt içinde nakliyecilik hizmeti verdiklerini kaydetti.

Vali Doruk, yönetim kurulu üyeleriyle sohbet ederek sorunlarını dinledi.







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