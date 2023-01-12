Sarp Sınır Kapısı'ndan bir yılda 5 milyon yolcu geçiş yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir yılda 5 milyon yolcu geçiş yaptı

AA

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir yılda 5 milyon yolcu geçiş yaptı

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nı 2022'de 5 milyon 80 bin 728 yolcu kullandı.

Kovid-19 salgını sonrası Gürcistan başta olmak üzere Orta Asya ülkeleriyle ekonomik ve sosyokültürel ilişkilerinin yeniden ivme kazanması, Sarp Sınır Kapısı'nda hem yolcu hem de tır ve diğer araç geçişlerinde artış yaşanmasını sağladı.

Kara hudut kapıları arasında en fazla yolcu ve araç geçişinin gerçekleştiği kapılardan biri olan Sarp'ta 2 milyon 519 bin 913 yolcu Türkiye'ye giriş yaparken, 2 milyon 560 bin 815 yolcu da yurt dışına çıktı.

Gelen yolcu sayısı 2021'e göre yüzde 454, giden yolcu sayısı ise yüzde 407,5 artış gösterdi.

Toplamda 5 milyon 80 bin 728 yolcunun geçiş yaptığı Sarp'ta, en fazla geçiş 335 bin 541 gelen, 356 bin 172 çıkan yolcuyla aralık ayında yaşandı.

- Tır, otobüs ve otomobil geçişleri de arttı

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen sene 329 bin 271 giriş, 396 bin 225 çıkış olmak üzere toplam 725 bin 496 araç geçişi gerçekleşti.

Söz konusu araçların 368 bin 520'sini ticaret amaçlı giriş çıkış yapan tır, kamyon ve tankerler oluşturdu.

Geçen sene 2021'e kıyasla tır geçişleri yüzde 3, otobüs geçişleri yüzde 244, otomobil geçişleri ise yüzde 340 arttı.

- Kaçakçılığa geçit verilmedi

Öte yandan, gümrük kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerde 138 milyon 119 bin 727 liralık farklı türlerde ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarına ilişkin 175 kişi hakkında adli işlem yapılarak dava açılırken, toplam 12 milyon 21 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Hopa Kaymakamı ve Sarp Mülki İdare Amiri Gürkan Üçüncü, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sonrası Sarp'ın eski günlerine döndüğünü söyledi.

İhracat rakamlarında da yüzde 15'lik artış olduğuna işaret eden Üçüncü, "Bu durum bizi memnun etti. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi bakımından önemli bir gelişme. Sayın Valimizin de destekleriyle gümrük sahamızdaki işlemleri yasalara uygun, en hızlı şekilde gerçekleştirmek ve kaçakçılığı önlemek için 7 gün 24 saat boyunca tüm personelimizle çalışıyoruz." dedi.

Üçüncü, Sarp'a sadece Türkiye'den değil, Avrupa'nın pek çok ülkesinden tır geldiğini ve Gürcistan üzerinden Orta Asya'ya gittiğini belirtti.

Türkiye'den yurt dışına çıkan tırların yüzde 90'ın üzerinde dolulukta olduğunu aktaran Üçüncü, "Bunun dışında sevindirici olan bir diğer durum da ülkemize giriş yapan tırların yüzde 65'i boş giriyor. Buradan yük alarak dönüyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Doruk'tan Artvin Sınırlı Sorumlu 1 Nolu Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Doruk'tan Artvin Sınırlı Sorumlu 1 Nolu Motorlu ...
Artvin'in barajları müzede tanıtılacak
YEREL HABERLER Artvin'in barajları müzede tanıtılacak
Vali Doruk "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı
YEREL HABERLER Vali Doruk "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.