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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli'nde incelemelerde bulundu:

AA

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli'nde incelemelerde bulundu:

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerinde incelmelerde bulundu.

Yapımı devam eden iş yerleri ve sanayi sitesinde inceleme yapan Doruk, ilgililere çalışmaların daha da hızlandırılması talimatını verdi, ardından esnafın taleplerini dinledi.

Doruk, ilçe sakinlerinin tamamına yakınının yeni yerleşim yerine taşındığını belirterek, "Vatandaşlarımız yeni yerleşim yerindeki konutlarına neredeyse yüzde 100'e yakın bir oranda taşındı. Esnafımız da büyük ölçüde faaliyetlerine başladı. Burada ticari hayatın da canlandığını görüyoruz." diye konuştu.

Bazı iş yerlerinde çalışmalara devam edildiğini aktaran Doruk, şu değerlendirmede bulundu:

"Onlar da bitince bütünüyle şehir buraya taşınmış olacak. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. İlave sanayi sitesi dükkanlarının temel kazı çalışmaları bitmek üzere, inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak. Değişik nedenlerle yeni ilçe merkezinde hak sahibi olamayan ya da hak sahibi olup ticari faaliyetine uygun olmayan iş yeri kurası çekmiş vatandaşlar için de yeni iş yerleri inşa edeceğiz. En kısa sürede Yusufeli halkı tamamıyla burada yaşamaya devam edecek."

Doruk, baraj kapaklarının kapanmasıyla su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesinin 60 metreyi geçtiğini, havzadaki su miktarının da 50 milyon metreküpe yaklaştığını sözlerine ekledi.

İncelemeleri sırasında Vali Doruk'a Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek de eşlik etti.

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