Artvin Valisi Doruk, Yeşilay temsilcileriyle bir araya geldi

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ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yeşilay temsilcileriyle görüştü.



Doruk, Yeşilay Artvin Şube Başkanı Oğuzhan Pehlivan ve Hopa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personelini makamında kabul etti.



Pehlivan, YEDAM'ın bağımlılara ve yakınlarına 2021'den itibaren ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağladığını söyledi.

Bu kişilerin yeniden hayata kazandırılmasını amaçladıklarını ifade eden Pehlivan, bozulan yaşam düzeninin onarılması ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini desteklediklerini belirtti.

Pehlivan, vatandaşların YEDAM'a "115" numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşarak ücretsiz hizmet alabileceklerini de sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk ise bağımlılıkla mücadelenin toplum açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.



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