Artvin'de köy müzesinde sergilendiği belirlenen patlamamış top mermisi imha edildi

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesindeki bir köy müzesinde sergilendiği belirlenen patlamamış top mermisi imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Taner Çiğdem, Dikyamaç köyünde 2012'de kurulan ve bölge halkının geçmişte günlük yaşamda kullandığı araç, gereç, kıyafet ve değişik materyallerin sergilendiği Yaşam Tarzı Müzesi'ni ziyaret etti.

Eserler arasında patlamamış bir top mermisi olduğunu fark eden Çiğdem, konuyu köy muhtarı İdris Numanoğlu ile de paylaştı.

Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin bilgilendirilmesi üzerine köye, polis bomba uzmanları gönderildi.

Bomba uzman ekipleri, top mermisini köyden uzak bir noktaya götürerek kontrollü şekilde imha etti.

Köy muhtarı Numanoğlu, top mermisinin yaklaşık 4 dört yıldır müzede sergilendiğini belirterek, "Müzemizdeki eserler vatandaşlar tarafından bağışlandı. Bu top mermisini bağışlayan kişi şu an hayatta değil. Komutanımız tesadüf eseri mermiyi fark etti. Allah korusun bir kaza olabilirdi. Komutanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.​​​​​​​



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