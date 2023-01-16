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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin Girişimci İş Kadınları Derneğinden Arhavi TSO'ya ziyaret

AA

Artvin Girişimci İş Kadınları Derneğinden Arhavi TSO'ya ziyaret

ARTVİN (AA) - Artvin Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD), Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ile Meclis Başkanı Serkan Ergin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette AGİKAD Başkanı Meryem Özbayrak, 2008 yılında kurdukları dernek hakkında bilgi verdi.

Özbayrak, iş dünyasındaki kadın girişimci sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, kadının güçlenmesine yönelik çeşitli çalışmalarının bulunduğunu, ayrıca yeni projeler üretmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim ise girişimci iş kadınlarını yaptıkları hizmetler ve istihdama katkılarından dolayı tebrik etti.

Oda olarak her zaman yanlarında olacaklarını kaydeden Kesim, ticaret odası bünyesinde bir ofis ile sekretarya isteğini de yerine getirdi.

Ziyarete, AGİKAD Başkan Yardımcısı Naciye Aydınlıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Nejla Can, Melek Özbayrak, Ayşe Uzun, Gülşah Öztürk, Özlem Özbayrak ile odanın meclis üyeleri de katıldı.


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