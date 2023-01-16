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ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve ligin 18. haftasını 3 puanla kapatan Artvin Hopaspor'da, yüzler gülüyor.

Teknik Direktör Osman Özdemir, deplasmanda alınan galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik ederek, takıma 1 gün izin verdi.

Mor beyazlılar hafta sonu sahasında karşılaşacağı Osmaniyespor Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına ise yarın başlayacak.

Ligde ikinci yarının başlamasıyla deplasmanda karşılaştığı Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor Futbol Kulübü’nü 2-0 mağlup eden Artvin Hopaspor puanını 24 çıkartarak, 10. sıraya yerleşti.

Artvin Hopaspor’un Başkanı Lütfü Kolçak, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının ilk maçından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu camia olarak yaşadıklarını söyledi.

Bu sezonki hedeflerinin play-off’a kalmak olduğunu kaydeden Kolçak, hafta sonu sahalarında ağırlayacakları Osmaniyespor maçında taraftarlardan stadı doldurmalarını istedi.









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