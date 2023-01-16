Artvin'de av için ormana giden kişi ölü bulundu

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​​​​​​​ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde domuz avı için ormana giden ve kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İbrikli köyünde yaşayan Ömer Çelik (63), domuz avlamak için dün evden ayrıldı.

Eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Çelik'in bulunması için ailesi ve bazı köylüler çevrede arama yapsa da kendisine ulaşamadı.

Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

Çelik, AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarma çalışması neticesinde evden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Bölgede bulunan kayalıktan düştüğü tahmin edilen Çelik'in cesedi ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı.

Otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderilen Çelik'in cenazesi, yarın köyünde toprağa verilecek.​​​​​​​

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