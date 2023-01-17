Yusufeli Barajı suları altında kalacak alandaki sahipsiz köpek kurtarıldı

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj suları altında kalacak mahallede mahsur kalan köpek, botla bölgeye ulaşım sağlayan hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Yusufeli Barajı ve HES'te 22 Kasım 2022'den itibaren su tutulmaya başlanmasının ardından suların yükselmeye başladığı eski yerleşim yerindeki sahipsiz hayvanların tahliyesi sürüyor.

Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 1000'e yakın sahipsiz kedi ve köpek bulundukları yerlerden alınarak güveli bölgelere götürüldü.

İlçedeki Evren Mahallesi karşısındaki alanda sahipsiz köpeğin, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgeden çıkamadığını ve mahsur kaldığını fark eden hayvanseverler harekete geçti.

Profesyonel rafting sporcularının kullandığı botla köye ulaşan HAYDİKO gönüllüleri, 2 saatlik çalışmayla köpeğe ulaştı.

Köpeği bulunduğu yerden kurtaran vatandaşlar, besledikten sonra güvenli alana götürdü.









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