Artvin'de otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ardanuç-Ardahan kara yolu güzergahındaki Akarsu mevkisinde, A.Y'nin kullandığı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki iki kişi yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılan yaralılar, sedyeye konularak vinç yardımıyla kara yoluna çıkartıldı.

Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aynı aileden yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.





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