Ardanuç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yeni başkanını seçti

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ARTVİN (AA) - Artvin'de, Ardanuç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olağanüstü kongresi yapıldı.

Ardanuç Belediyesi Aşık Efkarı Kültür salonunda gerçekleştirilen ve dört adayın yarıştığı kongrede, 451 kişi oy kullandı.



Geçerli 449 oyun 180'ini alarak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif başkanı seçilen Fuat Salan'ın yönetiminde Necati Demirtaş, Ömer Yurdakul, Mustafa Aydın, Şentürk Toptaş yer aldı.

Salan, kongreye katılım gösteren herkese teşekkür ederek, kooperatif olarak güzel bir seçimi geride bıraktıklarını söyledi.

Seçime katılan diğer adaylara da teşekkür eden Salan, "Dostça, demokratik bir seçim oldu. Kooperatifimizi daha profesyonel bir şekilde yöneterek daha da güçlenmesi için bütün gücümüzle çalışacağız." dedi.





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