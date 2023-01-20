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İçişleri Bakanı Soylu, Yusufeli'nde yangınzedeler için inşa edilen konutlarda inceleme yaptı

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Yusufeli'nde yangınzedeler için inşa edilen konutlarda inceleme yaptı

ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde, 17 Mart 2021'de çıkan yangında evleri zarar gören afetzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu.

İnşaat sahasındaki incelemelerin ardından köy sakinleriyle sohbet eden Soylu, çalışmaları yerinde görmek istediğini belirterek "Allah'a şükür evler hemen hemen bitmiş, samanlıklar da bitti, ahırlar... Eksiğimiz ne var ona bakacağız, eksiğimiz varsa onu da tamamlarız Allah nasip ederse." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Köylerde öyle evler yapılacak ki bundan sonra gelecek nesiller o evleri örnek alsın." dediğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Yapılacak evler bundan sonra örnek olarak o evler üzerinden yürüsün. Allah razı olsun, Çevre, Şehircilik Bakanı'mızla birlikte Türkiye'nin neresinde afet olursa, nerede böyle yangın olursa ki inşallah olmaz, olmuş ise şu ana kadar evleri sadece sosyal konut değil yani öyle en alt vasıftan değil, neredeyse en üst vasıftan yapmaya çalıştık ki vatandaşımıza yakışan, insanımıza yakışan bir husus meydana gelsin, bir sonuç meydana gelsin. Allah'a hamdolsun burada da böyle birçok ev ve ahır yapıldı, inşallah bundan sonra diğer taraflar da aynı noktaya ulaşır."

Bakan Süleyman Soylu, daha sonra Dereiçi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karne dağıttı.

- "Geçmiş zaman diliminde bu meselelerin sahipsiz kaldığını hepimiz biliyoruz, yaşadık"

Bakan Soylu, bir gazetecinin, yangın afetinin ardından başlatılan çalışmaların ne aşamada olduğunu sorması üzerine, olayın üzerinden iki yıl geçmeden zor coğrafyada, yanan konutların yerine 42 konut ve 65 hayvan barınağı yapıldığını, bunların hak sahiplerinin de tespit edildiğini söyledi.

Bölgede inceleme yaptığını ve vatandaşların farklı taleplerini dinlediğini aktaran Soylu, "Türkiye'nin neresi olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun bir mağduriyete uzanacak bir devletimiz var. Geçmiş zaman diliminde bu meselelerin sahipsiz kaldığını hepimiz biliyoruz, yaşadık. Oysa bugün var olduğumuz zaman dilimi içerisinde milletimiz, 'Nerede bu devlet' değil, 'Allah devletten razı olsun' diyor. Bu devlet, milletin devletidir." diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu bir perspektif, vizyon olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Köylerimizde ve şehirlerimizde afet sonrası öyle evler yapacağız, öyle yerleşim yerleri yapacağız ki bunlar örnek olacak. Bizden sonraki nesillere de örnek olacaklar. Özellikle afet bölgelerinde yapmış olduğumuz köy konutları sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef, vizyon doğrultusunda devletimiz tarafından, Çevre, Şehircilik Bakanlığı, AFAD, hep birlikte el ele en ufak bir eksiklik ve ihmal ortaya koymadan yapılmaya çalışılmaktadır. İnşallah bir daha böyle yangın afetiyle karşı karşıya kalınmadan, burada yeni önlemler alınarak gelecek nesiller çok daha sağlıklı ve güzel imkanlarla hayatlarına devam ederler."

Bakan Soylu, daha sonra Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi.

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