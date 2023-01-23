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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Kolçak, galibiyet için futbolcuları kutladı

AA

Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Kolçak, galibiyet için futbolcuları kutladı

ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta dün sahasında Osmaniyespor Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen Artvin Hopaspor'da, kulüp başkanı Lütfü Kolçak, alınan üç puan ve güzel oyun için takımı tebrik etti.

Kolçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. lige çıkma yolunda hedeflerinin play-off oynamak olduğunu söyledi.

Kadrolarını devre arasında yaptıkları 6 transfer ile güçlendirdiklerini belirten Kolçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligin ikinci yarısında oynadığımız iki maçı da kazanmasını bildik. Osmaniyespor maçının çok zor geçeceğini biliyorduk. İyi bir ekibe sahipler. Maçın her iki devresinde etkili olan taraf bizdik. Maç beklediğimiz gibi zor ve çekişmeli geçti. Maçın 90. dakikasında bulduğumuz altın gol ile üç puanı hanemize yazdırmasını bildik. Play-off yolunda önemli bir üç puan daha alarak ligde 7. sıraya yükseldik. Maç boyunca sergiledikleri kazanma arzusundan dolayı başta futbolcu kardeşlerimiz olmak üzere tüm teknik ekibimizi tebrik ediyorum."

Kolçak, maçlara gelerek takımlarına büyük destek veren taraftarlara da teşekkür ederek, "Vefakar seyircimiz bugün de yine stadı doldurarak takıma olağanüstü destek verdi. Bizleri hiçbir zaman iç ve dış saha maçlarında yalnız bırakmayan taraftarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte Artvin Hopaspor'u 2. lige çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Futbolcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz." dedi.

Lütfü Kolçak, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacakları Bitexen Sapanca Gençlikspor maçında da taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.


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