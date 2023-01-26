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Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri, taşınan ağaçlarla yeşillendiriliyor

AA

Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri, taşınan ağaçlarla yeşillendiriliyor

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde 90 bin 350 ağaç ve fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer baraj sınıfında dünyanın 5'inci, Türkiye'nin en yükseği olan Yusufeli Barajı'nın su tutma işleminin başlamasıyla taşınma sürecinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

Barajın inşası sırasında su altında kalacak verimli bağ ve bahçelerde bulunan meyve ağaçlarının 9 bin 70'inin 2019-2022 yıllarında sökülerek yeni kurulan Yusufeli yerleşim yerine dikildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kısa süre sonra su altında kalacak ilçe merkezindeki ağaçlar, Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından gönderilen ağaç sökme makinesiyle eski yerleşim yerindeki kurum bahçeleri, park ve caddelerden toprağıyla sökülerek yeni yerleşim yerindeki park ve caddelere dikiliyor. Daha yeşil bir Yusufeli için çalışmalarına aralıksız devam eden Orman Bölge Müdürlüğümüz, bugüne kadar transplantasyon yöntemi ile 9 bin 70 boylu ağacı taşıyarak ülkemizin en büyük ağaç taşıma işlemini gerçekleştirdi. Yeni yerleşim yerinde 300 dönüm alana taşınan bu ağaçların yanı sıra 81 bin 280 fidan dikilerek toplam 90 bin 350 ağaç ve fidan toprakla buluşturulmuş oldu."


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