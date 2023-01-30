Artvin'de otomobil dereye düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Johnson, Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikri Alkan'ın kullandığı 53 HR 220 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ilçedeki Sanayi Sitesi Deresi'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Fikri Alkan hayatını kaybetti, yanında bulunan eşi Aysel Alkan yaralandı.

Araçta sıkışan Aysel Alkan, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fikri Alkan'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.