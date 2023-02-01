ARTVİN (AA) - Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında yapılan Yusufeli merkez viyadüğünde tabliye çalışmalarına başlandı.
DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kara yolları relokasyonları kapsamında yapılan dört özel tasarım köprüden biri olan Yusufeli viyadüğünün, 695 metre açıklığıyla en uzun özelliğine sahip olduğu belirtildi.
Viyadükte tabliye çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada, Tekkale viyadüğünün 628 metre, Şilenkar viyadüğünün 530 metre ve Yusufeli baraj viyadüğünün 345 metre olup ulaşıma açıldığı kaydedildi.