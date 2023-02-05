Artvin'de kadın eliyle üretilen keresteler ihraç ediliyor

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ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'de faaliyet yürüten fabrikada 12 kadının büyük emekle hazırladığı keresteler Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

Artvin-Borçka kara yolunun Sümbüllü köyü mevkisinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında sarıçam, ladin ve köknar ağaçları ölçüm, kesim, şekillendirme, budak çıkartma, rendeleme, fırınlama ve kurutma gibi çeşitli işlemlerden geçiriliyor.

Fabrikanın üretim ve işleme bölümünde 12 kadın istihdam ediliyor.

Kadınların elinde şekillenen keresteler endüstriyel ürün olarak kullanılmak üzere talep doğrultusunda ihraç ediliyor.

- "Üretimimizin yüzde 50-55'ini yurt dışına ihraç ediyoruz"

Fabrikanın sahibi Nevzat Güven, AA muhabirine, 2021 yılının temmuz ayında kurdukları fabrikada üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Fabrikada istihdam edilen 30 kişiden 12'sinin kadın olduğunu belirten Güven, işletmenin üretim ve işleme bölümünde sadece kadınların çalıştığını belirtti.

Güven, tüm personelin gayretle çalıştığına işaret ederek, kadınların iş disiplininden de ayrıca büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bunun iş verimini artırdığını anlatan Güven, "Sektörde kadın istihdamında öncü olduğumuzdan dolayı çok mutluyum." dedi.

Kadınların kereste üretimi, kesme, biçme, budak çıkartma, tutkallama, rendeleme ve paketleme işlerini yaptığını dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"Üretimimizin yüzde 50-55'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Kalan kısmını ise iç pazara veriyoruz. Kerestelerimiz ağırlıklı olarak Orta Doğu pazarına gidiyor. Zaman zaman Avrupa'ya da kereste satıyoruz. Günlük 40-50 metreküp işleme kapasitemiz var. Amacımız, ağacı sadece biçmek değil, biçtikten sonra endüstriyel ürüne dönüştürmek. Kaliteli ham maddemiz var. Bunu endüstriyel ürüne dönüştürmek Artvin'deki istihdamı da artırır."

- "Üretmek bana mutluluk veriyor"

Fabrikada istihdam edilen kadınlardan üç çocuk annesi Nezahat Sağır, eşinin geçirdiği iş kazası sonrasında yatağa bağımlı hale geldiğini, ailesinin geçimini sağlamak için çalışmaya başladığını söyledi.

Sağır, işini severek yaptığını ifade ederek, "Ekmeğimi kazanıyorum, aileme bakıyorum, çocuklarımın eğitimine katkı sağlıyorum." dedi.

Emine Sönmez de işin dışardan göründüğü gibi zor olmadığına işaret ederek, "Kesiyoruz, paketliyoruz, yığıyoruz. Bütün makineleri rahatlıkla kullanıyorum. Köyde yetişmiş, ormanda çalışmış insanız. Bu işin zorluğu yok, biz alışkınız." diye konuştu.

Boş durmayı sevmediğini için bu işte çalıştığını anlatan Sönmez, çalışmayı, üretmeyi çok sevdiğini söyledi.

Sönmez, "Evde boş oturana kadar burada bir şey üretmek bana mutluluk veriyor. Burada ürettiğimiz ürünler yurt dışına satılıyor. Ülkemize katkı sağlamak bize mutluluk veriyor. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok, yeter ki istesin ve fırsat verilsin." ifadelerini kullandı.

Makbule Esen ise aile bütçesine, özellikle de iki çocuğunun eğitimine katkı sağlamak için iki ay önce fabrikada çalışmaya başladığını belirterek, çevresindeki insanların erkek işi olarak gördükleri bu işte çalışmasına şaşırdığını söyedi.

Çalışarak eşine katkıda bulunduğunu dile getiren Esen, "Çocuğum üniversitede okuyor, ona katkı sunuyorum. Ağacı işlemek çok keyifli. Kimse, 'erkek işi', 'kadın işi' diye ayrım yapmasın. Yaptığımız iş ağır değil. İşimi severek yapıyorum." şeklinde konuştu.





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