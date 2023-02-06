Artvin'de 9 bin 519 öğrenciye ücresiz sıcak yemek veriliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "ücretsiz yemek" uygulaması kapsamında Artvin'de öğretmenevlerinde hazırlanan yemekler okullardaki öğrencilere verilmeye başlandı.

Yemeklerin yapım ve dağıtım aşamasını yerinde inceleyen Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, AA muhabirine, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Acar, Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek projesinin eğitimde fırsat eşitliği sağlama, kırsaldaki öğrencilerin beslenme olanaklarını artırma noktasında çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli hazırlıkları yaparak öğrencilere sıcak yemek vermeye başladıklarını belirten Acar, şunları kaydetti:



"Artvin'de 9 bin 519 öğrencimize sıcak yemek vermeye başladık. Bu öğrencilerimizin 3 bin 35'i okul öncesi öğrencilerimiz. Okul öncesindeki tüm öğrencilerimiz sıcak yemeğe ulaşacak. Taşımalı eğitimle öğretimlerini sürdüren öğrencilerimiz ile okullarımızda sıcak yemeğe ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz öğrencilerimize ücretsiz yemek vereceğiz. Ücretsiz yemek verdiğimiz öğrenci sayımız toplam öğrenci sayımızın yüzde 40'ını teşkil ediyor. İlimizin bütün ilçelerinde ve okullarında öğrencilerimiz bugünden itibaren her gün sıcak yemekle buluşacak."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.