Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ARTVİN (AA) - Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Artvin, Rize, Giresun, Trabzon, Bayburt ve Ordu'dan ekiplerin bölgeye sevki devam ediyor.

Artvin Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesinde başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere diğer işlerde görevlendirilmek üzere 95 kişi bölgeye gönderildi.

AFAD Müdürlüğünden 5, Sağlık Müdürlüğünden 43, Hopa Arama Kurtarma Derneğinden 4, Artvin İl Özel İdaresinden 20, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 16, Kızılay'dan 2, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfından 5 kişi deprem bölgesine hareket etti.

Öte yandan arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bünyesindeki 12 iş makinesi, 3 arazili araç ile Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 11 ambulans ve 2 UMKE aracı da Artvin'den yola çıktı.

- Artvinli öğretmenler gönüllü olarak deprem bölgesine gitti

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma eğitimi almış 16 öğretmen de deprem bölgesindeki faaliyetlere katılmak kentten ayrıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, öğretmenlerin yola çıktığını belirterek, "Arama kurtarma eğitimi almış gönüllü öğretmenlerimiz orada bir can da olsa kurtarmak için yola çıktı. 16 arkadaşımız Malatya Doğanşehir'e doğru hareket ediyor. İnşallah Artvinli öğretmenler olarak orada yaşamı kolaylaştırıp canlar kurtaracağız." diye konuştu.

- Rize

Rize Valisi Kemal Çeber de Türkiye'de seferberlik ilan edildiğini, Rize'de de ilk andan itibaren ekip, iş makinesi ve yardım malzemelerinin bölgeye gönderilmeye başlandığını belirtti.

İl AFAD Kriz koordinasyonu öncülüğünde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Çeber, şunları kaydetti:

"120 kişilik arama kurtarma ekibi ve 26 tam donanımlı kurtarma aracı, Çayeli Bakır Maden Arama Kurtarma ekibi, 3 UMKE aracı ve 12 kişilik ekip, Rize Kurtarma Ekibi (RİKE), İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), Jandarma Arama Kurtarma Timi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden hasar tespiti için 3 ekip ve 3 araç, 15 tır yardım malzemesi ilk etapta Adıyaman ili ve çevre illere gönderilmiştir. Yeni görevli personelin hareketi için çalışmalar devam etmektedir."

Öte yandan, Rize İl Özel İdaresince 27 iş makinesi, 13 kamyon ile personel, Rize Belediyesince 5 ekskavatör, 6 damperli kamyon, 2 çekicili ve vinçli 4x4 kamyonet, 1 otobüs, 5 taşıyıcı kamyon, 1 çok amaçlı itfaiye kurtarma aracı, 1 temizlik kamyonu ile mühendis, itfaiyeci, operatör, bakım, onarım ve teknik personelden oluşan 41 kişilik ekip de bölgeye sevk edildi.

- Giresun

Giresun Valiliği de 78 AFAD, 10 Giresun Belediyesi, 13 Bulancak Belediyesi, 12 AKUT Giresun Birimi, 21 UMKE, 9 Giresun İl Özel İdaresi, 11 Diyanet Vakfı Giresun Şubesi, 5 Espiye Belediyesi, 14 Giresun Milli İl Eğitim Müdürlüğü, 34 Giresun Emniyet Müdürlüğü, 8 İHH Giresun Temsilciliği ve 168 Jandarma Özel Hareket olmak üzere toplam 383 personel ile 28 aracın deprem bölgelerine gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.

- Trabzon

Trabzon'dan da depremden etkilenen Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'a ekiplerin sevki devam ediyor.

AFAD Koordinasyonunda sabah saatlerinde 120 personel ve 26 araç olan sayı, akşam saatlerinde toplamda 219 personel, 40 araç ve 1 koordinasyon tırına ulaştı.

Bu kapsamda da Trabzon AFAD 4 personel, 1 araç ile Osmaniye'ye, 13 personel, 2 araç ve 1 koordinasyon tırı ile Adıyaman'a sevk edildi.

Trabzon İtfaiye 13 personel, 3 araç, UMKE 14 personel, 4 araç, TTAKE 11 personel 3 araç, 45 gönüllü, 2 araç, İHH 4 personel, 1 araç, SÜRAK 6 personel 1araç ile Adıyaman'a, İHH 9 personel, 1 araç, AKUT 23 personel, 5 araç, Kızılay 3 personel, 3 araçla Malatya'ya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 30 personel, 3 araç, 112 18 personel, 7 araç, BEŞİR 7 personel 1 araç ile Gaziantep'e, ANDA 6 personel 1 araç ile Diyarbakır'a ve İl Müftülüğü de 13 personel 2 araçla Kahramanmaraş'a hareket etti.

- Bayburt

Bayburt Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesinde arama kurtarma ve diğer işlerde görevlendirilmek üzere 69 kişi bölgeye gönderildi.

AFAD Müdürlüğünden 10, İl Sağlık Müdürlüğünden 34, Kızılay'dan 1 personel ile 24 gönüllü deprem bölgesine hareket etti.

Öte yandan arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 8 iş makinesi, 17 kamyon, 2 itfaiye aracı, 4 ambulans, 3 UMKE aracı ve yardım malzemesi taşıyan tırlar, Bayburt'tan yola çıktı.

- Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem bölgesine ilk etapta 63 iş makinesinin gönderildiği belirtildi.

Bunlara ek olarak daha sonra 3 araçla 12 AFAD personeli, 5 araçla 30 Ordu Büyükşehir itfaiye personeli, 1 yemek tırı ve 14 personeli, 4 araçla 12 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü teknik personeli, 5 JAK personeli, 1 araçla 4 Altınordu SYDV personeli, 4 araçla 20 Ordu UMKE personeli, 8 ambulans ile 24 sağlık personeli, 1 araçla 3 Kızılay personeli, 2 araçla 12 Ordu ANDA personeli, 4 araçla 17 Ordu İHH personeli, 2 araçla 18 Ordu TDV personeli, 4 araçla 43 AFAD gönüllüsünün sevk edildiği aktarılan açıklamada, AFAD Müdürlüğünce 36 çadır, 36 yatak, 1920 battaniye, 1056 yatak ile 216 mutfak setinin afet bölgesine gönderildiği kaydedildi.



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