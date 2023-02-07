Artvinli kardeşler harçlıklarını depremzedeler için bağışladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvinli iki kız kardeş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına harçlıklarıyla destek oldu.

Artvin'de Valilik koordinesinde depremzedeler için yürütülen yardım kampanyası devam ediyor.

Fatıma Zehra (6) ve Elif Liya İspirli (8) adlı kız kardeşler, biriktirdikleri harçlıklarıyla babalarının da yardımıyla satın aldıkları gıda malzemelerini kolileyerek deprem bölgelerine gönderilmek üzere ekiplere teslim etti.

İspirli kardeşlerin yardım kolisinin üzerine "Sizin buraya gelmenizi istiyoruz. Biz de sizinle üşüyoruz ve açız." ifadelerinin yer aldığı not yazdıkları gözlendi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.