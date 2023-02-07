Artvin ve Rize'den deprem bölgesine ekipman ve personel sevki sürüyor

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ARTVİN (AA) - Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Artvin ve Rize'den ekiplerin bölgeye sevki bugün de devam etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin 112 Çağrı Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Doruk, burada AA muhabirine, deprem bölgesine Artvin’den 116 iş makinesi ve araç ile 380 kişilik ekip gönderildiğini söyledi.

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birisini yaşamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Doruk, "Bu deprem ciddi manada can kaybı ve hasara yol açtı. Depremin ilk saatinden itibaren devlet olarak organize olarak bölgede faaliyetlere başladık." dedi.

Deprem sonrası bölgede barınma, giyim, gıda gibi ihtiyaçların ortaya çıktığını kaydeden Doruk, şöyle konuştu:

"Ülkemiz genelinde büyük kampanya başlatıldı. Bizde Artvin'de enkaz kaldırma, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD koordinesinde çalışma başattık. Enkazın kaldırılması için bölgeye 116 iş makinesi gönderdik. 380 kişi kadarda gönüllü ve kamu kuruluşlarından vatandaşlarımız deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım faaliyetinde bulunmak için bölgeye gitti. Valilik olarak başlattığımız yardım kampanyasına Artvinlilerin ciddi ilgisi ve fedakarlığı var. Yoğun bir katılım var. Başta battaniye gibi, su gibi, ihtiyaç malzemelerini temin ederek bölgeye gönderiyoruz." diye konuştu.

Vali Doruk, daha sonra yardım tırlarını deprem bölgesine uğurladı.

- Rize

Rize'de kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütlerinden 734 arama kurtarma personeli, 60 iş makinesi, 101 kamyon, 222 araç, 6 ambulans ve 5 itfaiye bölgeye gönderildi.

Rize Ticaret Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Rize'deki otelcilerin depremzedeleri misafir etmek istediklerini kendilerine bildirdiklerini, bunun için hazır olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ise deprem bölgesinde yaklaşık 2 bin öğrencilerinin olduğunu ve ulaşmaya çalıştıklarını, bütün öğrencileri aileleri ile birliktemisafir etmeye hazır olduklarını kaydetti.





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