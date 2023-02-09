Karadeniz Sahil Yolu Hopa-Kemalpaşa arasında heyelan sonucu kapandı

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ARTVİN (AA) - Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki kesimi, heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Artvin'in Hopa ilçesinin Esenkıyı mevkisindeki Kopmuş tünelinin girişi, üst kısmında bulunan toprak kütlesinin yağışlar nedeniyle kayması sonucu kapandı.

İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Heyelan sonucu Hopa-Kemalpaşa arasında ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda, uzun kuyruklar oluştu.

Söz konusu güzergahta ulaşım, bölge trafik ekiplerinin denetimde Kemalpaşa-Hopa istikametindeki şeritten kontrollü sağlanıyor.





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