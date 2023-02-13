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Artvin'de köylüler depremzedeler için kızaklarla odun taşıdı

AA

Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyü sakinleri "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere gönderilmek üzere kızaklarla odun taşıdı.

Artvin'de köylüler depremzedeler için kızaklarla odun taşıdı

ARTVİN (AA) - Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyü sakinleri "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere gönderilmek üzere kızaklarla odun taşıdı.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan 1300 rakımlı Yanıklı köyünde vatandaşlar, deprem bölgesinde kullanılmak üzere imece usulüyle hazırladıkları odunları çuvallara doldurdu.

Kar sebebiyle köydeki bazı mahalle yollarında ulaşımda güçlük yaşayan köylüler, odunları tahta kızaklarla araç girebilen noktalara taşıdı.

Köy sakinleri, Valilik koordinesinde yürütülen kampanya kapsamında İl Özel İdaresine ait araçlara yükledikleri 1100 çuval odunu deprem bölgesine gönderdi.

Köy Muhtarı Cemal Genç, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Genç, 250 haneli köyde kış dolayısıyla bugünlerde 60 hanenin yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere köyümüzde odun yardımı seferberliği başlattık. Köylülerimiz ellerindeki yakacak odunlarını getiriyorlar. Bazı mahalle yollarımıza kardan dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor. Biz de çuvallara doldurduğumuz odunları tahta kızaklarla ana yola taşıyoruz. Herkes canla başla odun yardımında bulunmak için yoğun çaba gösteriyor. İki günde 1100 çuval odun hazırladık. Köylülerimizden Allah razı olsun."

Yardımların süreceğini ifade eden Genç, "Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir afet yaşadık. Yaralarımızı sarmak için bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." dedi.

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