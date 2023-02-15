Artvin'de üzerine kaya parçaları düşen otomobildeki çift yaralandı

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde üzerine kaya parçaları düşen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

Atakan Ekinci'nin kullandığı 08 AVV 026 plakalı otomobilin üzerine, Artvin-Şavşat kara yolunun 40. kilometresinde seyir halinde iken yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.

Sürücü ve eşi Seyhan Ekinci'nin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift, gelen sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bu kişiler hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

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