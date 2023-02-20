Hopa Arama Kurtarma ekibi deprem bölgesinden Artvin'e döndü

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ARTVİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da çalışmalara katılan Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekibi, Artvin'in Hopa ilçesine geldi.

Depremin ilk günü gittikleri afet bölgesinden dönen 30 kişilik HOPAK ekibi, ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'ndan protokol mensupları, aile fertleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Ekibin operasyon şefi Emin Üçüncü, depremin ilk günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde bölgeye gittiklerini, olumsuz kış şartları nedeniyle bölgeye biraz gecikmeli de olsa akşam saatlerinde ulaştıklarını belirterek, görev yaptıkları enkazda bir kadını yaralı çıkarttıklarını aktardı.

Çalışmaları bölgedeki AFAD koordinesinde yürüttüklerini ifade eden Üçüncü, bazen ekiplere destek verdiklerini, bazen de bölgedeki diğer ekipleri yönettiklerini söyledi.

Üçüncü, oradaki insanların acılarını her şeyi ile benliklerinde hissettiklerini kaydederek, "Herkesin hayat hikayesi farklıydı. Malatya'da inanılmaz bir dayanışma örneği gördük. Depremzede ailelerle camide birlikte uyuduk. Müdahale ettiğimiz binaların çoğu eski binalardı. Çok dayanıksız binalar vardı. Hilti ile kırmamız gereken binanın kirişini çapa ile kırdık. Görevimizi layıkıyla tamamladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ise Türkiye'nin 11 kentinde büyük yıkım yaratan, binlerce insanın hayatını kaybettiği iki deprem acısını yaşadıklarını dile getirdi.



Ekmekçi, "Çok zor günler geçiriyoruz. Kilometre olarak uzak olsak da kalplerimiz ve yardım elimiz deprem bölgesinde. Depremin en kritik saatlerinde bölgeye ulaşan, vatandaşlarımıza umut olan, birçok hayatın kurtulmasında etkin rol üstlenen HOPAK ekibine de teşekkür ediyoruz." dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Demircioğlu'nun da konuşmalarının ardından HOPAK ekibine plaket verildi.

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