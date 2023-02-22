Artvin'de yamaçtan kopan kayaların isabet ettiği minibüsteki 4 kişi yaralandı

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ARTVİN (AA) - Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı.



Yusufeli-Artvin kara yolunun 8. kilometresi Deriner Barajı-3 tüneli çıkışı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları, Artvin Barajı'nda görevli personeli taşıyan Murat Alpaslan yönetimindeki 08 AJ 600 plakalı servis minibüsünün üzerine düştü.



Aracın ön kısmına isabet eden ve içine giren kayalar nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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