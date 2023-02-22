Artvin'de çığ altında kalan kişi kurtarıldı

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ altında kalan kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'ten ailesini görmek için Şavşat'a bağlı Maden köyüne giden Kamil Çalışkan (56), Köprübaşı mevkiine kadar aracıyla çıktıktan sonra, yolun kapalı olması nedeniyle yürüyüşe geçti.

Bir süre yürüyen Çalışkan, yamaçtan kopan çığın altında kaldı.

Bölgede yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, durumu fark ederek, köylülere haber verdi.

Çalışkan, ekiplerin ve köylülerin yürüttüğü çalışma sonrasında kar altından çıkartılarak, Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Çalışkan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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