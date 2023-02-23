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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

AA

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ARTVİN (AA) - Artvin-Erzurum kara yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Artvin-Erzurum kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner Barajı 4 Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Heyelan nedeniyle kaya kütleleriyle kapanan tünelin girişindeki betonda hasar meydana geldi.

Artvin-Erzurum kara yolu güzergahını kullanacak sürücüler, 1. kilometrede jandarma ekiplerince durdurularak farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Piyade Albay Yıldırım Saygılı ile heyelan bölgesine giderek Karayolları ekiplerinden bilgi aldı.

Doruk, gazetecilere, Artvin'in farklı noktalarında son günlerde sıkça heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığını söyledi.

Heyelanların ağırlıklı olarak Şavşat ve Yusufeli yolunda meydana geldiğini belirten Doruk, "Benzer şeyleri her yıl yaşıyorduk ama bu yıl kıyas edilemeyecek boyutta heyelanlar, kaya kopmaları oluyor. Bu yıl ilimize çok yağış düştü ve hızlı eriyen kar, kayaları yerinden oynatıyor ve böyle vakaları sık yaşar olduk." dedi.

- "Bölgenin tamamını tarayıp farklı risk alanları varsa tedbirlerimizi alacağız"

Doruk, bölgede inceleme yapmak üzere teknik ekiplerin Artvin'e gelerek çalışma yürüteceğini ifade etti.

"Teknik ekipler gelecekler. Bölgenin tamamını tarayıp farklı risk alanları varsa tedbirlerimizi alacağız." diyen Doruk, şunları kaydetti:

"Artvin-Yusufeli-Erzurum yolumuz heyelan nedeniyle şu an kapalı. Ekiplerimizi bekliyoruz. Önce risk tespitini yapacağız. Burayı açmak bizim için zaman alacak bir şey değil ama tehlike arz ettiği için bekletiyoruz. Tespitleri yapıp riski ortadan kaldırdığımızda yolu açacağız ama yakın bir saate görünmüyor. Erzurum tarafına gidecek arkadaşlarımızın farklı güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

Öte yandan Vali Doruk'un açıklama yaptığı sırada aynı alanda tekrar heyelan meydana gelmesi kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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