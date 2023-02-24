Artvin'de kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

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ARTVİN (AA) - Artvin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ardanuç'ta 5, Yusufeli ve Şavşat ilçesinde birer köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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