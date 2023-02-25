Yusufeli'nde 50 sporcu, Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde kano takımları, Çoruh Nehri'nde Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü ile Yusufeli Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi kano takımları, gelecek ay Rize'de yapılması planlanan ve milli takım sporcularının da seçileceği şampiyona için antrenmanlarına devam ediyor.



Sporcular, Çoruh Nehri'nin soğuk sularında günde ortalama 3 saat kürek çekerek antrenman yapıyor.



Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü Kano Antrenörü İlhan Demirtaş, basın mensuplarına, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmak için iki takımdan 50 sporcunun bir süredir Çoruh Nehri'nde çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Demirtaş, "Akarsu kanoda toplam 50 sporcumuz var. İnşallah şampiyonadan güzel sonuçlarla döneceğiz. Hedefimiz uluslararası şampiyonalarda derece almak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.



Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Fadime Kurt ise hava koşulları el verdiği sürece Çoruh Nehri'nde antrenman yaparak yarışmalara hazırlandıklarını belirtti.

Hedefinin milli takımda Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek olduğunu vurgulayan Fadime Kurt, "Bu mevsimde hava soğuk, su da çok soğuk oluyor ama emek vermeden olmuyor. Su soğuk da olsa çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusufeli Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu Emircan Tarık Yılmaz da şampiyonanın hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

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