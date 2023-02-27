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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

AA

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum kara yolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak açıldı.

Kara yolunun 8. kilometresinde bulunan Deriner-4 Tüneli mevkisinde 23 Şubat Perşembe günü düşen dev kaya parçalarının yola sürüklenerek tünel girişini kapatması sonucu ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışma yürüttü.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen endüstriyel dağcılar, heyelanın meydana geldiği bölgede yamaçlarda düşme riski olan, can ve mal güvenliğini tehdit eden malzemeyi temizledi.

Dağcıların çeşitli araç gereçler kullanarak kaya parçalarını kontrollü şekilde düşürmesinin ardından yol Karayolları ekiplerince iş makineleriyle temizlenerek kontrollü olarak çift yönlü ulaşıma açıldı.

Öte yandan, belirli aralıklarla kara yolu trafiğe kapatılarak dağcıların yamaçlardaki tehlike arz eden malzemeyi temizleme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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