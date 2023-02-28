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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de depremzedeler için moral etkinliği düzenlendi

AA

Artvin'de depremzedeler için moral etkinliği düzenlendi

ARTVİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Artvin'e gelen afetzedeler için moral etkinliği düzenlendi.

İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Boğacılar Spor Kulübü işbirliğiyle Valilik Kaledibi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, depremzedelere kentin yöresel lezzetleri ikram edildi.

Etkinliğe katılan depremzedeler Çoruh Nehri kıyısındaki tesislerde yöresel lezzetleri tadarken, bazıları voleybol, futbol gibi sportif etkinliklerle moral bulmaya çalıştı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, bu zor günlerin el ele verilerek atlatılacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Depremzedeler için Valilik koordinesinde etkinlik düzenlediklerini belirten Demirkıran, "Artvin'de 1500'ün üzerinde depremzede var. Bu vatandaşlarımızın birçoğu evlerde kalıyor. Öğrenci yurtlarımızda kalan misafirlerimiz 200 civarında. Her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor, yemesinden, içmesinden yatmasına, terliğinden diş fırçasına kadar hepsini verdik. Onları kendi evlerindeymiş gibi rahat ettirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Adıyaman'dan gelen Özgül Taştan, depremin 4'üncü gününden itibaren Artvin'de yaşamaya başladıklarını ifade etti.

Kentte en iyi şekilde ağırlandıklarını dile getiren Taştan, "Acılar hafiflemiyor ama bir nebze de olsun bir şeyleri unutup kendimize gelmeye başladık. Çocuklarımız burada okula gidiyor. Çocuklarımız için her türlü aktivite var. Bizler için de her türlü imkan sağlandı. Bu imkanları sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "3-4 gündür psikolojik olarak daha iyiyiz"

Adana'dan gelen Hayriye Keklik ise Artvin'de çok iyi karşılandıklarını ve ağırlandıklarını kaydederek, Karadeniz aşığı bir insan olarak Artvin'i çok sevdiğini ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çocuğunun Artvin'de üniversitede okuduğunu belirten Keklik, şöyle konuştu:

"Bugünkü etkinlik bizler için çok iyi oldu. Çocuklar oyun oynuyor. Hava çok güzel. Doğa güzel, insanlar güzel. Buradaki insanların yardımseverlikleri, yaklaşımları çok samimi. Bizim memleketimiz, Türkiye'miz harika. 3-4 gündür psikolojik olarak daha iyiyiz. 'Sallandık' kelimesini duymadıktan sonra çok çok iyiyiz. Biz buradayız ama geride çok yakınımızı bıraktık. Cenazelerimiz oldu. Allah yardımcımız olsun."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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