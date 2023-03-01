Artvin'de 2 bin 325 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

ARTVİN (AA) - Artvin'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bazı depolara operasyon düzenledi.
Ekipler yaptıkları aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 325 elektronik sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.K. ve A.M. hakkında adli işlem başlatılırken, şüpheli A.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.