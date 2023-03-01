Artvin'de 2 bin 325 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'de jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bazı depolara operasyon düzenledi.



Ekipler yaptıkları aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 325 elektronik sigara ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan İ.K. ve A.M. hakkında adli işlem başlatılırken, şüpheli A.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.