Hopa HEM deprem bölgesi için destek kermesi düzenledi

ARTVİN (AA) - Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Hopa Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlenen kermesi ziyaret etti.
Acar, ziyarette, stantlarda satışa sunulan ürünler hakkında ilgililerden bildi aldı.
Fahri Acar, örnek çalışmadan dolayı HEM yönetici, usta öğretici ve kursiyerlerine teşekkür etti.
Hopa HEM usta öğretici ve kursiyerlerince üretilen hediyelik eşyaların sergilendiği ve satışa sunulduğu stantlardan elde edilecek gelir, Valilik koordinesinde yürütülen ve Kahramanmaraş'ta kurulması planlanan "Artvin Mahallesi" projesine aktarılacak.