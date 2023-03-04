GÜNCELLEME - Artvin'de çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde, 9 kişi doğa yürüyüşü yaptığı esnada çığ düştü.

Gruptakilerden 5'inin çığ altında kaldığı belirtilen açıklamada, "Çığ altında kalan vatandaşlarımızdan 2'si vefat etmiş, 3'ü ise yaralı olarak çıkarılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, yaralı sayısı 7 olarak bildirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.