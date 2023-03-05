Artvin'de yolu kapalı köydeki çifte dron ile taşınabilir şarj cihazı gönderildi

TEM'de kaza: Çok sayıda yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapalı olan ve arıza nedeniyle elektrik verilemeyen köyde yaşayan çifte, dronla taşınabilir şarj cihazı gönderildi.

İlçeye bağlı Çukur köyü Çamlık Mahallesi'nin yolu, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yaşanan çığla ulaşıma kapandı.

Mahallede kendilerinden başka yaşayan kimse bulunmayan Hasan-Lütfiye Kılıç çifti, arızadan ötürü elektriğin kesildiği bölgede telefonlarının şarjı bitmeden köy muhtarı ve jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

Yolun ulaşıma açılması için bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması, çığ tehlikesi nedeniyle tamamlanamadı.

Bunun üzerine köy sakinlerinden Barış Altun'a ait drona bağlanan taşınabilir şarj cihazı, iletişimin kesilmemesi için Kılıç çiftine ulaştırıldı.

Bu anlar dron kamerasıyla kayıt altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.