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Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı

AA

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Veli Altınay ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Vali Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin asırlardır hür yaşama idealinden asla taviz vermeyerek istiklal ve istikbali uğrunda nice şanlı zaferlere imza attığını vurgulayan Doruk, "Bundan 102 yıl önce 'ya istiklal ya ölüm' diyen kahraman Artvinliler, eşsiz bir mücadele ile bu güzel şehri hürriyetine kavuşturmuştur. Böylesine kutlu bir mücadeleyle tekrardan vatan topraklarına dahil edilen Artvin'imizi ve kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi müreffeh yarınlara kavuşturmak için durmadan çalışacağız." dedi.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin ise depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, Artvin'in kurtuluş bayramının asrın felaketi nedeniyle buruk yaşandığını ifade etti.

Artvin'in cesur, adil, yürekli, hoşgörülü, kültürlü, Cumhuriyet ve demokrasiye bağlı Atatürk sevdalısı insanların yaşadığı memleket olduğunu dile getiren Elçin, Artvin'in kurtuluş bayramının 102'inci yılını kutladığını kaydetti.

Tören, kentin sembolik anahtarının Belediye Başkanı Elçin'e teslim edilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yıldırım Saygılı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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