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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler depremzede çocuklar için giysi örüyor

AA

Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler depremzede çocuklar için giysi örüyor

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki halk eğitim merkezinde eğitim gören özel gereksinimli 5 kız öğrenci, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için patik, hırka, yelek gibi kıyafetler örüyor.

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki engelsiz yaşam sınıfında okuma yazma, kişisel gelişim ve el sanatları gibi alanlarda eğitim alan, yaşları 15 ila 30 arasında değişen zihinsel engelli 5 öğrenci, depremzede çocuklara destek amacıyla usta öğreticileri eşliğinde "İlmek ilmek iyilik" sloganıyla çalışma başlattı.

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aslıhan Can, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı kayıplar ve yıkımlar nedeniyle ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, birliktelik, yardımlaşma ve dayanışmayla bu zor sürecin aşılacağını söyledi.

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde başlatılan çalışmanın bu dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu belirten Can, "Engelsiz yaşam sınıfımız şiş örücülüğü kursu ile deprem bölgesindeki çocuklarımız, bebeklerimiz için iki haftadır hızla patik, yelek ve hırka gibi giysiler örüyor. Rabb'im bir daha böyle bir acıyı bu millete yaşatmasın." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Selma Başar ise engelsiz yaşam sınıfındaki öğrencilerin kişisel gelişimi ve sosyalleşmesi için farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başar, şunları kaydetti:

"Bir öğrencimiz ördüğü yeleği depremzede çocuklara vermek isteyince Kemalpaşa'ya gelen aileleri ziyaret edip yeleği verelim dedik. Sonra düşündük ki daha fazla insana ulaşalım, daha fazla bebeği ısıtalım. Hep birlikte sınıfımızda toplandık, şişleri elimize aldık, örgüye başladık. Patik, yelek, bere, hırka derken birçok giysi ördük. Etrafa da duyurduk, insanlar da bize yardımcı oldu. Güzel kalpli öğrencilere sahip olduğumuz için gurur duyduk."

- "Depremzedelere elimizden geldiğince örüp göndereceğiz"

Çeyizi için ördüğü yeleğini depremzede bebeklere gönderen Ruhan Yılmaz, "Ben yine yaparım ama bebekler üşümesin, onlar hasta olmasın. Hocalarım sağ olsun, beni kırmadılar." ifadelerini kullandı.

Hazal Pirçek de depremzedeler için dua ettiğini belirterek, "Onlar için her gece Kur'an okuyorum. Patikler ördüm." diye konuştu.

Öğrencilerden Ayla Yılmaz, ördüğü patik ve yelekleri depremzedelere göndereceğini söyledi.

Çalışmaya destek veren ev hanımı Saniye Yılmaz, geçen hafta depremzedeler için giysi dikim atölyesinde gönüllü çalıştığını belirterek, "Şimdi de İlmek İlmek İyilik projesine katkım olsun diye geldim, buradaki sınıfa yardımcı oluyoruz. Depremzedelere elimizden geldiğince örüp göndereceğiz. Torunum için ördürdüğüm hırkayı da göndereceğim." dedi.

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