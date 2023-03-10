AGİKAD üyeleri depremzede çocuklara oyuncak ulaştırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD) üyeleri, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara oyuncak hediye etti.

Dernek başkanı Meryem Özbayrak, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde çadır ve konteyner kentlerde 3 noktada etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bir Oyuncak, Bin Tebessüm" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında temin edilen oyuncak, kitap ve kırtasiye ürünlerinin yanı sıra hijyen malzemelerini de bölgeye ulaştırdıklarını belirten Özbayrak, "Gittiğimiz noktalardaki çocuklarla, psikolog ve palyaçolar eşliğinde şarkılar söyledik, oyunlar oynadık, film izledik." dedi.

Yaptıkları diğer faaliyetleri de aktaran Özbayrak, deprem bölgesine tekrar gideceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.