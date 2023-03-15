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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DSİ Artvin'de 20 yılda 125 tesisi hizmete aldı

AA

DSİ Artvin'de 20 yılda 125 tesisi hizmete aldı

ARTVİN (AA) - Devlet Su İşlerince (DSİ) Artvin'de 20 yılda, 48 milyar 220 milyon 938 bin liralık yatırım yapılarak 125 tesisin hizmete alındığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla ülkenin dört bir yanında milletin refah düzeyini artıran yatırımları hayata geçirdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Artvin'de son 20 yıl içerisinde ülkenin gurur projeleri olan Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ve Artvin Barajı ve HES tesislerinin inşa edilerek ülkenin enerji üretimine 40 milyar kilovat saat katkı sağlandığını ifade etti.

Yusufeli Barajı ve HES'de 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlandığını anımsatan Balta, temelden 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci yüksek barajı Yusufeli Barajı ve HES projesiyle milli bütçeye yıllık 5 milyar lira katkı sağlanacağına dikkati çekti.

Balta, Artvin içme suyu projesi ile Hatilla Deresi'nin 1300 metre kotundan alınan 255 litre debisindeki içme suyunun 33 kilometre uzunluğundaki isale hattıyla 22 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisine getirildiği de kaydederek, şöyle devam etti:

"Arıtma tesisinden çıkan içme suyuyla Artvin şehir merkezinin 2050 yılına kadar olan yıllık 4,35 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Yusufeli içme suyu projesi ile Tekkale Deresi'nin 1360 metre kotundan alınan 42,17 debisindeki içme suyu 9,6 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile 5 bin 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisine getirilmiştir. Arıtma tesisinden çıkan içme suyu yeni Yusufeli ilçesinin 2050 yılına kadar olan yıllık 1,33 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Bununla birlikte Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajı ve Sulaması inşaatı tamamlanarak 67 bin metreküp su depolanmıştır. Depolanacak su ile 650 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır."

Artvin'de taşkın riskini azaltmak için son 20 yılda tamamlanan 84 dere ıslahı ile şehir merkezi, 179 yerleşim yeri ve 3 bin 598 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu vurgulayan Balta, "Artvin'de son 20 yılda 32 HES'in kurulu gücü 1 milyon 827 bin 63 megavat, yıllık enerji üretimleri ise 5,88 milyar kilovat saattir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Artvinliler için üretmeye ve Doğu Karadeniz'in parlayan yıldızı Artvin'i su yapıları ile ihya etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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