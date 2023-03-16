Artvin'den yardım malzemesi yüklü 326 araç deprem bölgesine gönderildi

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ARTVİN (AA) - Artvin'den Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere bugüne kadar yardım malzemesi yüklü 326 araç sevk edildi.

Artvin Valiliğinden alınan bilgiye göre, deprem bölgesindeki şartların iyileştirilmesi ve afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalar, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde devam ediyor.

AFAD koordinesinde depremin ilk gününden itibaren 921 kamu personeli, 582 gönüllü personel olmak üzere toplamda 1503 personel ile 77 iş makinesi deprem bölgesine gönderildi.

Artvin ve ilçelerinden 135 tır kıyafet temizlik ve hijyen malzemesi, 30 tır su, 15 tırda gıda, 146 tırda da odun olmak üzere toplamda 326 yardım yüklü araç depremzedeler için afet bölgesine ulaştırıldı.

Artvin'den deprem bölgesine gönderilen 31 iş makinesi ve 292 kamu personeli halen çalışmalara devam ediyor.

Deprem bölgesindeki illerden bugüne kadar Artvin'e toplamda 2 bin 165 depremzede gelirken, bunlardan 330'u farklı tarihlerde kentten ayrıldı.

Artvin'de yaşamlarına devam eden 1835 afetzededen 1435'in konutlarda, 283'ü kamu misafirhaneleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, 69'u da otel ve pansiyonlarda konaklıyor.

Psikososyal destekler verilen depremzedelerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanıyor.

Okul öncesinde 16, ilkokulda 115, ortaokulda 93, lisede 55 olmak üzere 279 depremzede öğrenci, Artvin'deki okullarda eğitim öğretimlerine devam ediyor.







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