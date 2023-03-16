Artvin'den yardım malzemesi yüklü 326 araç deprem bölgesine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'den yardım malzemesi yüklü 326 araç deprem bölgesine gönderildi

AA

Artvin'den yardım malzemesi yüklü 326 araç deprem bölgesine gönderildi

ARTVİN (AA) - Artvin'den Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere bugüne kadar yardım malzemesi yüklü 326 araç sevk edildi.

Artvin Valiliğinden alınan bilgiye göre, deprem bölgesindeki şartların iyileştirilmesi ve afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalar, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde devam ediyor.

AFAD koordinesinde depremin ilk gününden itibaren 921 kamu personeli, 582 gönüllü personel olmak üzere toplamda 1503 personel ile 77 iş makinesi deprem bölgesine gönderildi.

Artvin ve ilçelerinden 135 tır kıyafet temizlik ve hijyen malzemesi, 30 tır su, 15 tırda gıda, 146 tırda da odun olmak üzere toplamda 326 yardım yüklü araç depremzedeler için afet bölgesine ulaştırıldı.

Artvin'den deprem bölgesine gönderilen 31 iş makinesi ve 292 kamu personeli halen çalışmalara devam ediyor.

Deprem bölgesindeki illerden bugüne kadar Artvin'e toplamda 2 bin 165 depremzede gelirken, bunlardan 330'u farklı tarihlerde kentten ayrıldı.

Artvin'de yaşamlarına devam eden 1835 afetzededen 1435'in konutlarda, 283'ü kamu misafirhaneleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, 69'u da otel ve pansiyonlarda konaklıyor.

Psikososyal destekler verilen depremzedelerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanıyor.

Okul öncesinde 16, ilkokulda 115, ortaokulda 93, lisede 55 olmak üzere 279 depremzede öğrenci, Artvin'deki okullarda eğitim öğretimlerine devam ediyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 tır ile 2 konteyner zarar gördü
YEREL HABERLER Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 tır ile 2 ...
DSİ Artvin'de 20 yılda 125 tesisi hizmete aldı
YEREL HABERLER DSİ Artvin'de 20 yılda 125 tesisi hizmete aldı
Yaban keçilerinin dövüşü telefon cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Yaban keçilerinin dövüşü telefon cep telefonuyla ...
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 78 metreyi aştı
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 78 metreyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.